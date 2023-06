Even 3 dagen geen 'rook' uit tabaksfabriek Joure vanwege staking

Niet genoeg. Dat vinden de werknemers van Imperial Tobacco in Joure van de loonsverhoging die de directie aan hen wil geven. 'En dus daarom staken ze van dinsdag- tot vrijdagochtend', zo meldt FNV dinsdag.

7% en eenmalig 600,-

De tabaksfabrikant biedt zijn ongeveer 270 medewerkers dit jaar slechts 7% extra salaris en een eenmalige uitkering van € 600.

Water aan de lippen

Eric Brouwer, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Daar kunnen de mensen hun boodschappen en rekeningen natuurlijk niet van betalen. Zij staken niet uit luxe maar omdat het water bij veel van hen aan de lippen staat.’

Minstens 14,3% erbij

'Dus moet er minstens 14,3 bij', vindt de FNV. Daarmee kunnen de werknemers de hoge inflatie het hoofd bieden en behouden zij hun koopkracht. Ook wil de bond meer reiskostenvergoeding, een betere ploegentoeslag en eerder vaste banen voor uitzendkrachten.

Van Nelle, Drum, Brandaris

Imperial Tobacco is een Britse multinational. In de fabriek in Joure worden pakjes shag gemaakt van onder andere Van Nelle, Brandaris, Drum en Gauloises.