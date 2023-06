Nog eens twee aanhoudingen brandstichting leegstaand pand Winschoten

De politie heeft dinsdag 20 juni nog eens twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichting van een leegstaand pand in Winschoten. Dit pand aan de Meester D.U. Stikkerlaan brandde een dag eerder volledig uit. Eerder werd al een minderjarige jongen uit Winschoten aangehouden. Het onderzoek is in volle gang. We zijn op zoek naar getuigen.