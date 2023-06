Twee gewonden bij vecht- en steekpartij na feest bij hockeyclub in Waalwijk

Bij een vechtpartij bij een hockeyclub in Waalwijk zijn afgelopen nacht twee personen gewond geraakt door messteken. 'Eén van hen raakte daarbij ernstig gewond. De politie is een onderzoek gestart in de zoektocht naar de dader(s)', zo meldt de politie zaterdag.