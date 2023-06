Man in de boeien geslagen op A2 bij Boxtel na ongeval

Spoor op de weg

Het ongeval vond plaats ter hoogte van De Ketting bij Boxtel. Wat er precies is voorgevallen is niet geheel duidelijk, op het wegdek is een flink spoor zichtbaar dat eindigt tegen de vangrail. Ten minste één personenauto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.

Man in de boeien geslagen

Ook kwamen er een ambulance en meerdere politieauto’s ter plaatse. Ook werd één van de betrokkenen in de boeien geslagen. De rechter rijstrook is enige tijd afgesloten geweest maar zorgde niet voor veel hinder.