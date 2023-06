Brandweer haalt in kanaal gevallen matroos uit water bij Heeswijk-Dinther

De hulpdiensten zijn woensdagmiddag rond 14.20 uur gealarmeerd voor een matroos te water in de Zuid Willemsvaart bij Heeswijk-Dinther.

Hoogwerker ingezet

Nabij sluis Schijndel raakte één matroos door onbekende oorzaak te water. De brandweer zette via de naastgelegen N279 een hoogwerker in om de persoon uit het water te halen. Na de eerste medische verzorging ter plaatse is de persoon met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Flinke file

Hoe de persoon te water is geraakt is niet bekend. Op de N279 tussen Den Bosch en Veghel ontstond door de afsluiting een flinke file. Inmiddels is de weg weer open.