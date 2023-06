Boerenprotest Den Haag verplaatst naar Malieveld

Om 12.00 uur donderdagmiddag wordt er in Den Haag op initiatief van Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer een boerenprotest gehouden naar aanleiding van het klappen van het landbouwakkoord. De Tweede Kamer debatteert donderdag namelijk de hele dag over het geklapte landbouwakkoord.

Noodbevel gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft voor donderdag een noodbevel afgekondigd dat vanochtend om 07.12 uur van kracht is geworden. De gemeente heeft te kennen gegeven dat 'mensen die met tractoren actie willen voeren niet welkom zijn'.

FDF-voorman Mark van den Oever riep woensdag boeren op om met tractoren naar de Hofstad te komen.

Politie

In Den Haag is de politie op strategische punten aanwezig om de orde te handhaven en boeren die met een tractor de stad in willen tegen te houden.