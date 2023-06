Verdachte van drugshandel aangehouden

De recherche was in oktober 2022 een onderzoek gestart nadat zij uit andere onderzoeken informatie had verkregen over de vermoedelijke drugshandel. Donderdag werd de man aangehouden en werd er een doorzoeking in zijn woning verricht. Ook in een opslagbox in Naaldwijk heeft de politie onderzoek gedaan. Er werden verdovende middelen, gegevensdragers en goederen die verband houden met drugshandel in beslag genomen.

De recherche doet verder onderzoek. De Hagenaar wordt maandag 3 juli voorgeleid aan de rechter-commissaris.