Mannen aangehouden bij Venlo voor voorbereiding mensensmokkel

De Koninklijke Marechaussee heeft donderdagavond in Venlo twee mannen uit Duitsland aangehouden op verdenking van voorbereidingshandelingen voor mensensmokkel.

De Marechaussee controleerde tijdens een controle Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) op de A67 bij Venlo een Duits voertuig met daarin twee mannen. Omdat de achterruiten beplakt waren met vuilniszakken en het voertuig er zwaarbeladen uitzag, besloten de marechaussees de kofferbak te controleren. Toen de bestuurder de achterklep opende, zagen de marechaussees direct een rubberboot, buitenboordmotor en meerdere jerrycans liggen.

Deze goederen worden vaak gebruikt voor mensensmokkeltransporten tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De twee inzittenden zijn dan ook aangehouden voor voorbereidingshandelingen voor mensensmokkel. Het voertuig is overgedragen aan de Forensische Opsporing van de Marechaussee voor onderzoek. Ook de Marechaussee in Venlo doet verder onderzoek in de zaak.