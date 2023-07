SP-Kamerlid Renke Leijten verlaat Tweede Kamer

SP-Kamerlid Renske Leijten gaat de Tweede Kamer verlaten. Ze kondigde dit aan op de Partijraad van de SP. Leijten: ‘Na bijna 17 jaar in de Tweede Kamer is het genoeg. Dit betekent zeker niet dat ik stop als SP’er, maar voor mij ligt de democratie niet meer in de Tweede Kamer of in politiek Den Haag. Het is voor mij nu tijd om uit de Haagse bubbel te stappen en me op een andere manier bezig te houden met onze democratie. Het is tijd om de echte samenleving weer op te zoeken en daar mensen te gaan organiseren.’

Leijten heeft zich jarenlang ingezet voor goede zorg, voor de democratie, het referendum en is cruciaal geweest is het blootleggen van het toeslagenschandaal. ‘Ik kijk zeker met trots terug op mijn periode als Kamerlid. SP-acties leidden ertoe dat de eerste twee wetten van de SP werden aangenomen, tegen loondump in de thuiszorg en om aanbestedingen in de thuiszorg te voorkomen. Ik ben ook trots dat we marktwerking en aanbestedingen in de ambulancezorg hebben kunnen tegenhouden. Naar de argumenten werd niet geluisterd, maar naar de acties wel,’ aldus Leijten. ‘Maar het is wel verdrietig dat zo een beetje alles waarvoor we waarschuwden met de decentralisaties en bezuinigingen op de zorg is uitgekomen, met grote gevolgen voor mensen.’

Natuurlijk blijft Leijten bevlogen over het toeslagenschandaal en de mensen die daardoor ongekend onrecht is aangedaan. ‘Door mensen te vertrouwen en te organiseren is dat blootgelegd. Door niet te accepteren dat maar 2000 mensen compensatie zouden krijgen is in 2020 de regeling ingegaan voor veel meer mensen die onterecht als fraudeur gebrandmerkt zijn. Het is totaal verbijsterend om te zien hoe de regering - met steun van een meerderheid in de Kamer - omgaat met het oplossen van dit schandaal,’ zegt Leijten.

De SP is Renske Leijten ongelofelijk dankbaar voor alle jaren die ze zich als Kamerlid heeft ingezet. SP-leider Marijnissen: ‘Renske is precies dat waar het in politiek Den Haag veelal aan ontbreekt. Een echte stem van de mensen, altijd betrokken en bevlogen en voor iedereen benaderbaar. Renske laat zien hoe je in het parlement actief kunt zijn zonder parlementair te worden. De politiek heeft niet minder Renske Leijtens nodig, maar meer. Gelukkig blijft ze actief in de SP, maar we zullen haar in Den Haag ontzettend missen.’

Renske Leijten zal dinsdag 4 juli officieel afscheid nemen van de Tweede Kamer. Op woensdag 5 juli wordt Nicole Temmink geïnstalleerd als Kamerlid.