Schadevergoeding vanwege oefeningen met laag overvliegende helikopters

Defensie heeft de afgelopen vijf jaar ongeveer 350.000 euro uitgekeerd aan schadevergoedingen vanwege oefeningen met laag overvliegende helikopters in Gelderland,meldt Omroep Gelderland.

De uitkeringen hebben te maken doordat bijvoorbeeld koeien op hol slaan en zichzelf verwonden, of kippen die geen eieren meer leggen omdat de Defensie-helikopters laag vliegen in een oefening. Defensie oefent met laagvliegen omdat helikopters zich in oorlogsgebieden moeten kunnen 'verstoppen' tussen de bomen en gebouwen.

In de regio Maas/Waal wordt de meeste schade geclaimd. Daar werd in 2022 bijna 130.000 euro uitgekeerd. Op de Veluwe gaat het om zo'n 5.000 euro. Opvallend is dat het uitgekeerde schadebedrag elk jaar verder toeneemt.