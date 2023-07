Tanken voor de prijs van 22 jaar geleden

Bij tankstation Tinq aan de Brederodeweg in Boxtel kon men vandaag vanaf 17:23 uur exact 22 minuten tanken voor de prijs van 22 jaar geleden. De literprijs voor benzine stond tijdens de actie op €1,153, voor diesel was dit €0,851.

Een woordvoerder van Tinq laat weten dat het circa 40 automobilisten gelukt is om voor deze prijs te tanken. Nadat de 22 minuten voorbij waren ging de prijs in stappen van 3 terug naar de normale prijs. Er waren meerdere verkeersregelaars ingezet om een en ander in goede banen te leiden, zo ver bekend heeft de actie niet tot verkeershinder geleid.