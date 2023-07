Extra bussen voor bezoekers Rammstein in Stadspark

Op donderdag 6 en vrijdag 7 juni treedt Rammstein op in het Stadspark van Groningen. Qbuzz rijdt beide dagen op een aantal lijnen extra ritten. Vertrektijden zijn beschikbaar via www.qbuzz.nl/gd.

Bereikbaarheid Stadspark

Bezoekers van Rammstein in het Stadspark die per bus of trein naar Hoofdstation Groningen reizen, kunnen vanaf het Hoofdstation in ongeveer 20 minuten via een speciale looproute naar het Stadspark lopen.

In opdracht van de organisator Greenhouse Talent verzorgt Pouw Vervoer het vervoer vanaf P+R locaties naar het Stadspark. Buslijnen van Qbuzz stoppen daarom beide dagen vanaf 16 uur niet bij het Stadspark om de P+R bussen van Pouw Vervoer de ruimte te geven bij het Stadspark te halteren.

Na afloop extra bussen op zes busroutes

Na afloop van het optreden van Rammstein rijdt Qbuzz op de volgende lijnen extra ritten:

Q-link 5 Hoofdstation – P+R Haren

Q-link 6 Hoofdstation – Appingedam – Delfzijl

Qliner 300 Hoofdstation – Emmen

Qliner 304 Hoofdstation – Drachten

Qliner 309 Hoofdstation – Assen

Qliner 312 Hoofdstation – Stadskanaal

Arriva en NS rijden vanaf het Hoofdstation met langere en extra treinen.

Alle reguliere en extra bussen en treinen zijn beschikbaar in de verschillende reisplanners, zoals op www.qbuzz.nl/gd.

Check in- en uit met OV-chipkaart of betaalpas

Reizen met de reguliere en extra Qbuzz bussen, Arriva en NS treinen van kan met de OV-chipkaart of betaalpas.

Busvervoer vanaf P+R terreinen door Pouw vervoer

In opdracht van de organisator Greenhouse Talent verzorgt Pouw Vervoer het vervoer vanaf P+R locaties naar het Stadspark, dit betreft de volgende P+R locaties:

P+R locatie Westpoort, speciale extra P+R langs A7, afslag 34a

P+R Hoogkerk (A7, afslag 35)

Euroborg (A7, afslag 39)

Retourkaartjes zijn voor € 7,50 online te koop via https://www.greenhousetalent.com/nl/rammstein