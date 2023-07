Gemiddelde loonsverhoging van 10% voor MBO

FNV Onderwijs & Onderzoek heeft, samen met de andere betrokken vakbonden, een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao MBO. In totaal geldt er een verhoging van 12,7% in de onderste schaal, aflopend naar 8,8% voor eind schaal 18. De jeugdlonen worden, vanaf 18 jaar, afgeschaft.

Jeugdlonen vanaf 18 jaar afgeschaft

FNV Onderwijs & Onderzoek cao-onderhandelaar Bernard Koekoek: ‘Nadat de onderhandelingen enkele weken geleden muurvast kwamen te zitten, hebben we nu uiteindelijk toch een goed cao resultaat kunnen afsluiten. Met een prima loonsverhoging ook voor de werknemers, zeker in de lagere schalen. Dat is hard nodig om de almaar oplopende kosten van levensonderhoud te dekken. Daarnaast is het natuurlijk erg positief dat de minimum jeugdlonen worden afgeschaft.’

Belangrijkste cao resultaten

Looptijd cao: van juni 2023 tot juni 2024 (12maanden)

Loon:

Loonsverhoging per 1-7 a.s.: €100,- nominaal, vervolgens 4,57% = gemiddeld een verhoging van 7%

Loonsverhoging per 1-1-2024: 3%

Eenmalig peildatum 1-7: €1000,-

Afschaffen jeugdlonen voor alle werknemers boven de 18 jaar.

In de looptijd van de cao geeft dit een verhoging van 12,7% in de onderste schaal aflopend naar 8,8% voor eind schaal 18.

Stagevergoeding voor minimaal €250,-

Thuiswerkvergoeding minimaal naar fiscaal onbelast maximum i.e. €2,15 voor 2023

Startende docenten krijgen de mogelijkheid minder lessen te geven om goed ingewerkt te kunnen raken.

Bernard Koekoek: ‘Daarnaast gaan we als sociale partners samen een serie regionale gesprekken voeren om ons te ‘laten inspireren’ op de relevante ontwikkelingen voor de toekomst van de cao MBO.’