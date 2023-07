Agenten geduwd en bekogeld met stenen in Delfzijl

Een korte achtervolging tussen een scooter en een motoragent eindigde maandagavond 3 juli 2023 rond 20.40 uur aan het Borkumerrif in Delfzijl. Daar hield de motoragent de bestuurder staande. Dit meldt de politie dinsdag.

Geduwd en stenen gegooid

'Tijdens de staandehouding ontstaat een confrontatie tussen agenten en een grote groep jongeren die in diezelfde straat aanwezig is, waarbij geduwd, gescholden en gericht met stenen gegooid wordt naar agenten. De agenten doen aangifte en de politie is op zoek naar zeker vijf verdachten, waaronder de bestuurder van de scooter, die tijdens de confrontatie weg wist te komen', aldus de politie.

Overlast hard rijdende scooter

Na een melding van een hard rijdende scooter, treft een motoragent aan de Borkumerrif in Delfzijl een scooter die met hoge snelheid rondrijdt en voor overlast zorgt. De bestuurder gaat er bij het zien van de agent snel vandoor, maar na een korte achtervolging wordt de bestuurder staande gehouden.

Twintig jongeren

De staandehouding trekt veel bekijks en zeker twintig jongeren verzamelen zich rondom de agent en de scooter, daarbij proberen ze het werk van de politieagent te belemmeren. Voor de zekerheid vraagt de motoragent steun van twee extra agenten die even later met een politieauto aankomen.

Bestuurder op de vlucht

De bestuurder van de scooter weigert zich te legitimeren en blijft zich verzetten tijdens de staandehouding. Hij duwt de motoragent van zich af en rent er snel vandoor, een steeg in. Vanwege de onrustige situatie besluiten de agenten om de bestuurder te laten gaan en eerst de scooter in beslag te nemen. De jongeren proberen de scooter terug te pakken waarbij agenten meerdere keren bij de scooter vandaan geduwd worden.

Confrontatie met jongeren

Gezamenlijk lukt het de drie politieagenten om de scooter veilig te stellen, die te voet naar het politiebureau moet worden gebracht. De jongeren blijven verschillende pogingen doen om de scooter uit de handen van de agent te krijgen, waarbij opnieuw geduwd en getrokken wordt. Om de situatie onder controle te krijgen, is één van de agenten genoodzaakt om zijn wapenstok te trekken.

Stenen naar agenten gegooid vanaf trap viaduct

Even laten de jongeren de agenten met rust, maar ter hoogte van het treinstation aan de Hogelandsterweg zien agenten dat de groep jongeren zich opnieuw verzamelt op het viaduct. Vanaf de hoger gelegen trappen gooien de jongeren stenen in hun richting. De agenten kunnen de stenen net ontwijken, wel wordt de politieauto geraakt. Uiteindelijk lukt het de agenten om heelhuids het bureau te bereiken en kan de scooter worden veiliggesteld.