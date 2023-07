Keukenbrand in serviceflat

Aan de Polarisweg in Delfzijl is woensdagavond brand uitgebroken in een appartement van een serviceflat.

De brand woedde in de keuken van het appartement en de brandweer had het vuur snel onder controle. Een bewoner is nagekeken door personeel van de ambulancedienst. De toedracht van de brand is niet bekend.