Motorrijder getaserd na 70 km te hard en op de vlucht voor politie

Onderuit

'Dat gebeurde zaterdagavond 8 juli rond 23.30 uur. Hij reed op een motor, waar hij ook geen geldig rijbewijs voor had. In zijn vlucht ging hij onderuit en belandde tegen een boom. De man is naar het ziekenhuis gebracht', aldus de politie.

71 km te hard gereden

De man reed op de Vaartwijk in tegenovergestelde richting van twee agenten. Zij zagen direct dat de man een veel hogere snelheid had dan de rest van het verkeer. Ze besloten te keren en achter hem aan te gaan. De man bleek 71 kilometer harder te rijden dan de toegestane snelheid op die weg. De motorrijder reed vervolgens met hoge snelheid via de Nieuwendijk de Stationsstraat in. Hij ging onderuit, schoof tientallen meters over de weg en kwam tot stilstand tegen een boom.

Stroomstootwapen

Ondanks z’n verwondingen stond de motorrijder weer op. Toen de agenten hem aan wilden houden voor zijn gevaarlijke rijgedrag, trok hij zich los en probeerde hij weg te rennen. Na een aantal keer gedreigd te hebben om het stroomstootwapen te gebruiken, waren de agenten genoodzaakt het wapen ook daadwerkelijk in te zetten.

Rijbewijs kwijt

De man is naar het ziekenhuis gebracht voor de verwondingen die hij opliep bij de schuifpartij. Hij had geen geldig motorrijbewijs. Zijn rijbewijs, waarmee hij wel auto of scooter mag rijden, moet hij inleveren.