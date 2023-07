Verdachte aangehouden na schietincident

Rond 04:30 uur werden er meerdere schoten gehoord bij een woning aan de Schaesbergerweg in Heerlen. Al snel bleek dat er daadwerkelijk geschoten is. Hierbij is niemand gewond geraakt.

De politie kreeg in eerste instantie een melding van een vechtpartij voor de woning. Aanrijdend kwam aanvullende informatie dat er schoten gehoord zouden zijn. Ter plaatse werden hulzen en het vuurwapen aangetroffen. Een man is bij de woning aangehouden inzake de Wet Wapens en Munitie. Het vuurwapen is in beslag genomen.