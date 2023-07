Twee Fransen voorgeleid voor vervoeren 240 kilogram lachgas in auto

'Goed' voor vullen van 30.000 ballonnen

De auto werd door de KMAR en de Bundespolizei gecontroleerd toen de beide verdachten vanuit Duitsland Venlo in reden. 'De auto, die in beslag is genomen, bleek vol te liggen met lachgascilinders: 50 flessen van 2 liter, 6 van 25 liter en 5 van 20 liter. Het gaat in totaal om een netto gewicht van 240 kg', aldus het OM. De gemiddelde vulling van een lachgasballon bevat ongeveer 8 gram. Dat betekent dat met deze hoeveelheid 30.000 ballonnen gevuld kunnen worden.

Opiumwet

Sinds 1 januari 2023 is het lachgasverbod van kracht. Vanaf die datum staat lachgas op lijst II van de Opiumwet, wat betekent dat het dan onder andere verboden wordt om lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te verkopen of te hebben. Het doel van het verbod is om recreatief gebruik terug te dringen en het aanbod te beperken. Het professioneel gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden blijft wel toegestaan, net als het gebruik van lachgas als toevoeging aan voedingsmiddelen.

Snelrecht

Het Openbaar Ministerie (OM) Limburg brengt deze zaak op snelrechtzitting gelet op de grote hoeveelheid lachgas.