Bioscoop en hotel ontruimd in Maastricht vanwege bommelding

In Maastricht zijn maandag aan het einde van de middag een bioscoop en een hotel ontruimd vanwege een ‘verdachte situatie’ in de bioscoop. Dit meldt een woordvoerder van de politie.

De gasten en medewerkers worden op straat opgevangen en ook de Maastunnel in de stad is afgesloten. Over de aard van de verdachte situatie doet de politie geen mededelingen.

Agenten lopen met zware kogel werdendevesten rond en hebben de Boschstraat en de Maasboulevard afgesloten.

Ivm binnengekomen melding wordt bioscoop aan de Sphinxcour in #Maastricht ontruimd. Volg instructies hulpdiensten op. Meer info later — Politie Eenheid Limburg (@POL_Limburg) July 10, 2023

Update 19.45 uur

De Maastunnel aan de Maasboulevard is weer geopend voor het verkeer