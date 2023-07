Pijlwagen Rijkswaterstaat in elkaar gereden op N33

Vrachtwagen met pech

De pijlwagen stond er omdat er een vrachtwagen met pech in een vluchthaven stond. Rijkswaterstaat had door middel van een pijlwagen één rijstrook afgesloten. Deze opvallend gele auto werd toch door een automobilist over het hoofd gezien.

Geen gewonden

De N33 was tijdelijk afgesloten. Hoewel de ravage groot is vielen er geen gewonden. Dor snel handelen van politie en berger was de N33 spoedig weer vrij voor het verkeer.