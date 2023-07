Politie onderzoekt brand Utrechtselaan in Stadskanaal

De politie is op zoek naar tips en informatie over een brand bij een buurtcentrum aan de Utrechtselaan in Stadskanaal. Zij houdt rekening met brandstichting en zijn specifiek op zoek naar twee personen, mogelijk jongeren. Deze hebben iemand gevraagd om de politie te bellen. Zij weten mogelijk meer over de oorzaak van de brand en de politie wil hen graag spreken.

De melding van de brand kwam op zondag 16 juli rond 02:30 uur binnen bij de politie en de brandweer. Het lijkt er op dit moment op dat de brand is ontstaan in een prullenbak en dat het vuur is overgeslagen op het buurtcentrum. Naast het buurtcentrum zit een 24-uurs kinderopvang. Meerdere personen, waaronder ook meerdere minderjarige kinderen, moesten over een hek klimmen om veilig bij de brand weg te komen. De impact van de brand op hun veiligheidsgevoel is enorm. Deze personen zijn natuurlijk enorm geschrokken en daar is zorg en aandacht voor.

Brandstichting

De politie doet dan ook onderzoek naar de brand. We houden op dit moment dus rekening met brandstichting. Op de plek van de brand doen ze sporenonderzoek, zijn een buurtonderzoek gestart en kijken of ze camerabeelden kunnen veiligstellen.

Twee personen die mogelijk meer weten

Uit het onderzoek is informatie naar voren gekomen dat rond het tijdstip van de brand twee personen aan een omstander zouden hebben gevraagd om de hulpdiensten te alarmeren. De politie op zoek naar deze twee personen, omdat zij mogelijk iets hebben gezien of gehoord van de oorzaak van de brand. Ze kunnen dus een belangrijke getuige voor hun zijn. Ben jij één van deze personen? Bel ons dan op 0900-8844.