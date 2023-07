Benelux doneert opgeknapte pantserinfanterievoertuigen aan Oekraïne

M113

De M113 is een voertuig dat bij veel internationale partners in gebruik is. Het wordt vooral gebruikt om infanteristen op het strijdtoneel van het ene punt naar het andere te verplaatsen. Zij zijn door het sterke pantser van de M113 beter beschermd.

Op afstand bedienbaar wapensysteem

De M113’s worden voorzien van een op afstand bestuurbaar wapensysteem. Ook is het mogelijk om mitrailleurs op de voertuigen te monteren. Oekraïne krijgt verder de nodige reserveonderdelen. De bedoeling is dat het hele pakket ergens in de komende maanden wordt overhandigd.

'Krachten bundelen'

'Met deze donatie tonen we dat we Oekraïne blijven steunen tegen de Russische agressie', melden de ministers Ludivine Dedonder (België), Kajsa Ollongren (Nederland) en François Bausch (Luxemburg) in de verklaring. 'Door onze krachten te bundelen, komen we tegemoet aan het verzoek van de Oekraïense strijdkrachten om pantservoertuigen te kunnen blijven inzetten.'