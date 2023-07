Wolvenwelpen geboren in Zuidwest-Drenthe/Zuidoost-Fryslân

Er zijn vijf wolvenwelpen gezien in de regio Zuidwest-Drenthe/Zuidoost-Fryslân. Dit blijkt uit waarnemingen die via monitoring in het gebied zijn verzameld. Dit is de tweede keer dat er wolvenwelpen geboren worden in Drenthe.

Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om welpen van de gevestigde roedel in Zuidwest-Drenthe/Zuidoost-Fryslân. Het zou hiermee de tweede worp van deze roedel zijn. In de roedel zijn in 2022 minimaal drie welpen geboren. Wolvin GW2090f is sinds najaar 2021 in dit gebied aanwezig. Sinds begin 2022 vormt zij een paar met wolf GW2397m. Het is onduidelijk hoe groot de roedel op dit moment is.

Wet Natuurbescherming

Op basis van de Wet Natuurbescherming roept de Provincie Drenthe op om de toegangsregels van de gebieden op te volgen om de verstoring van deze en andere jonge dieren te minimaliseren.

Wolfwerende rasters

Een goede bescherming van landbouwhuisdieren met een wolfwerend raster is en blijft belangrijk. Provincie Drenthe stimuleert hoefdierhouders te investeren in wolfwerende rasters en heeft om tegemoet te komen in de kosten een subsidieregeling. Hoefdierhouders (hieronder vallen runderen, schapen, geiten, varkens, alpaca’s, paarden en paardachtigen) uit heel Drenthe kunnen deze subsidie aanvragen bij SNN via deze link: Subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 2023 | SNN. Wilt u als houder van een hoefdier of landbouwhuisdier praktisch advies over wolfwerende maatregelen zoals het plaatsen van een raster? Neem dan contact op met de wolvenconsulent.