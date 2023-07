Honden in beslag genomen bij handelaar in bruine Labradors

De politieagenten die zich bezighouden met diergerelateerde criminaliteit troffen voor de derde keer binnen twee weken tijd bij de eigenaar van de honden diverse misstanden aan. De situatie waarin de honden - van het soort Labrador Retriever, bruin en zwart van kleur - zijn aangetroffen was erbarmelijk. De honden verbleven onder andere in een zeer vervuilde omgeving zonder voorzien te zijn van drinkwater. Hoewel de eigenaar van de honden officieel als handelaar te boek staat, voldoet hij niet aan alle voorwaarden die hiervoor nodig zijn. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Baasjes van de zes pups gezocht

De politieagenten zagen dat sinds de laatste controle er zes pups minder aanwezig waren. Het vermoeden bestaat dat deze al verkocht zijn. We willen graag in contact komen met de nieuwe hondenbaasjes omdat een verklaring van hen ons helpt in het onderzoek naar de hondenhandel van de man uit Langeveen. Deze zes pups mogen in hun eigen mandje blijven en zullen niet in beslag worden genomen. Neem contact op via 0900-8844 en vraag om contact met de dierenpolitie in Twente. Noem daarbij dit kenmerk: 2023301271.