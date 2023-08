Vrachtschip Fremantle Highway op sleeptouw naar de Eemshaven

Experts aan boord

De situatie aan boord van het vrachtschip is nog steeds stabiel. Tijdens de sleepreis zijn experts aan boord van de Fremantle Highway om de status van het schip constant te monitoren. De Guardian van de Kustwacht en het oliebestrijdingsschip Arca van Rijkswaterstaat begeleiden de reis. De aankomsttijd van het schip is sterk afhankelijk van weer, stroming en getij maar zal naar schatting rond 13.00 uur zijn

Eemshaven

De Eemshaven is de meeste geschikte haven vanwege de korte afstand (64 km), de aanwezige infrastructuur en de faciliteiten die de haven biedt voor de vervolgstappen in de berging van het schip. In de haven ligt het schip veiliger en kan de lading gelost worden. Door de sleepreis zo kort mogelijk te houden worden de risico’s door bijvoorbeeld de verslechterende weersomstandigheden beperkt.

'Eigenaar blijft verantwoordelijk'

De eigenaar van het schip blijft verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de lading en alles wat erbij hoort. Rijkswaterstaat blijft wel verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Voor de zekerheid komt er een oliegeleidend scherm rond het schip om eventuele verontreiniging in te perken. Op het moment dat het schip aan de kade vastligt is er geen rol meer voor Rijkswaterstaat bij de verdere afhandeling van het incident.