Stomdronken verdachte kotst in politieauto over agent

Een aangehouden verdachte heeft zichzelf een hoop schoonmaakkosten op de hals gehaald. 'Hij was zo dronken dat hij meerdere malen moest overgeven. Een van de keren was over een agent heen', zo meldt de politie zaterdag.

Boulevard Breskens

Op zaterdag 5 augustus 2023 om 02.00 uur surveilleerden twee agenten te voet op de Boulevard in Breskens. Een man probeerde hun aandacht te trekken door zich recalcitrant te gedragen en daagde de agenten uit. En als je aandacht vraagt kun je die krijgen want de maat was vol toen hij het verkeer hinderde door midden op de weg te gaan staan en de agenten uitschold voor ‘kankerwouten’. Hij rende hierna weg maar kon snel aangehouden worden omdat hij struikelde over de trapjes aldaar.

Overgeven

De 31-jarige man uit Breskens verzette zich bij zijn aanhouding en werd daarom geboeid. Hij werd onder begeleiding op de achterbank van een dienstauto geplaatst waar het mis ging. De man moest plotseling overgeven terwijl een van de agenten dicht bij hem was. Die kreeg dan ook de volle laag.

Man in politiebus geplaatst

Met spoed werd de verdachte naar een andere locatie gebracht om hem over te zetten in een bus die beter uitgerust is tegen dronken verdachten. Onderweg moest de man nog een keer overgeven. Ook nadat hij in de politiebus op weg was naar de overnachtingslocatie in Middelburg ging het nog een keer mis en gaf hij over. Uiteindelijk is hij ingesloten in een cel om zijn roes uit te slapen.

Kosten

'Hij krijgt een proces-verbaal voor belediging, openbare dronkenschap en verstoring van de openbare orde. De schoonmaakkosten van twee politieauto’s en de reiniging van de kleding van de politieagent zal hij moeten betalen', aldus de politie. De agent kon zijn werkzaamheden, nadat hij zich gereinigd en omgekleed had, hervatten.