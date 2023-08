Politiebureau in Hoogeveen beklad met de tekst: 'HELP'

Een man heeft dinsdag de stoep en een raam van het politiebureau in Hoogeveen met de tekst 'HELP' beklad.

Stoep en raam beklad

Zowel op de stoep als op een raam van de entree van het politiebureau is met witte letters 'HELP' geschreven. De reden hiervoor is niet duidelijk. De politie is op zoek naar de man.