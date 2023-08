Griek verdacht van crimineel ondergronds bankieren voor half miljard euro uitgeleverd aan Nederland

Dinsdagavond is de 52-jarige Albanese Griek, die eind mei op verzoek van Nederland werd opgepakt in Athene op verdenking van grootschalig crimineel ondergronds bankieren, door Griekenland aan Nederland overgeleverd. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt.

Half miljard euro

De verdachte stuurde volgens het OM een koeriersnetwerk aan die voor bijna 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste. 'Vrijdag 11 augustus verschijnt de verdachte voor de rechter-commissaris in Rotterdam', aldus het OM.

Taskforce Underground Banking (TF-UB)

De man kwam in 2022 in beeld bij de Taskforce Underground Banking (TF-UB), nadat uit een onderzoek was gebleken dat zijn criminele organisatie zo’n 500.000.000 euro aan ‘picks’ en ‘kicks’ had verplaatst. Het zou gaan om geldkoeriers die grote sommen contant geld ophaalden (zogenaamde ‘picks’), het geld telden en het geld elders weer afgaven (zogenaamde ‘kicks’). Dit gebeurde op openbare plaatsen in Nederland, en bij de geldoverdrachten werd gebruik gemaakt van voor ondergronds bankieren kenmerkende ‘tokens’ als betalingsbewijs.

Versleuteld communiceren over drugs

Uit versleutelde communicatie via berichtendienst Sky ECC kwam de verdachte naar voren als de persoon die deze koeriers aanstuurde. Ook communiceerde hij met verschillende mensen over de handel in drugs. De in Albanië geboren verdachte bleek inmiddels in Griekenland te verblijven, en daar werd hij op 31 mei 2023 door de Griekse politie op verzoek van Nederland aangehouden. Hij wordt ervan verdacht leiding te geven aan een crimínele organisatie die op grote schaal contant geld afkomstig uit misdrijven witwast.

Crimineel ondergronds bankieren

Het (ondergronds) verplaatsen van misdaadgeld is van cruciaal belang voor het laten draaien van de internationaal opererende georganiseerde misdaad. Crimineel ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde criminaliteit. Daarbij worden, binnen een netwerk van ondergrondse bankiers en valutabrokers, grote hoeveelheden contant geld verplaatst of omgezet in cryptovaluta. Dit geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten.

Netwerk

Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Een ondergrondse bankier is daarmee een cruciale schakel in de georganiseerde misdaad.

Speerpunt OM en politie

Het aanpakken en bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een speerpunt van de politie en het OM. De Dienst Landelijke Recherche en Dienst Landelijke Informatie Organisatie, onderdeel van de Landelijke Eenheid van de politie, en het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie ontwikkelden binnen de TF-UB een systeemaanpak voor het bestrijden van de meest ondermijnende internationaal opererende netwerken van ondergrondse bankiers en valutabrokers.