Vrachtauto botst achterop personenauto op de N618 in Schijndel

Flinke schade

De weg was korte tijd dicht. De auto belandde op het nabijgelegen fietspad. De vrachtwagen staat op de rijbaan, beide voertuigen hebben flinke schade. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd, in de personenauto zaten een moeder en twee kinderen. Zij worden momenteel nagekeken in de ambulance. Beide voertuigen gaan geborgen worden. De politie leidt het verkeer om het ongeval heen, via het andere fietspad.