OM vervolgt Stint-bedrijven: 'gebreken al voor ongeval Oss bekend'

Uitgebreid onderzoek

Deze beslissing is genomen na uitgebreid onderzoek dat werd gestart na het ongeluk in Oss in september 2018. Op grond van dit onderzoek komt het OM tot de conclusie dat de Stint een schadelijk product was als bedoeld in artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht, dat de verdachten van die schadelijkheden wisten en dat zij hierover zwegen. De verdachten worden daarnaast vervolgd voor valsheid in geschrifte', aldus het OM.

Onderzoek naar gebreken

Het onderzoek naar de Stint begon nadat er na het ongeluk meerdere meldingen van eerdere incidenten met de Stint naar voren kwamen. Het onderzoek richtte zich op de vraag of de Stint gebreken had, of deze bekend waren bij de verdachten en wat zij hiermee hebben gedaan.

OM: verdachten wisten van diverse gebreken

'Hoewel verdachten wisten van diverse gebreken, werd er onvoldoende actie ondernomen en bleef de Stint met die gebreken bij vele kinderdagverblijven in gebruik, met alle risico’s van dien', stelt het OM. Uit het dossier komt volgens het OM naar voren dat de verdachten de veiligheid van gebruikers van de Stint in gevaar hebben gebracht en daarvoor moeten zij zich verantwoorden voor de rechtbank.

Kwetsbaarheden

Over de kwetsbaarheden van het product Stint is sinds het ongeluk veel gezegd en geschreven, onder meer in rapporten van onderzoekers van TNO, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Alle rapporten van deze instanties zijn ook betrokken in het strafrechtelijk onderzoek.

Product onveilig op tal van punten

Ook andere deskundigen hebben onderzoek gedaan en concluderen dat het product onveilig was op tal van punten. Zo voldeed het niet aan de veiligheidseisen, zoals die zijn opgetekend in de Machinerichtlijn, een Europese richtlijn met veiligheidscriteria waaraan machines dienen te voldoen. Ook aan criteria die zijn vastgelegd in de zogeheten EMC-richtlijn werd niet voldaan. Uit onderzoek is gebleken dat de Stint geen degelijke remconstructie had, geen remschakelaar, een ondeugdelijke gashendel, geen opstartbeveiliging en geen aanwezigheidsdetectie.

Valsheid in geschrifte

De verdachten worden ook vervolgd voor valsheid in geschrifte. De verdenking is gebaseerd op een aantal punten. De producent diende in juli 2011 een verzoek in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om de Stint aan te merken als bijzondere bromfiets. In het bericht aan het ministerie werd ten onrechte gemeld dat de Stint voldeed aan de benodigde veiligheidseisen. Er werd gesteld dat de Stint het CE-markeringstraject had doorlopen, terwijl dit niet het geval was.