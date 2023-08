Politie onderzoekt betrokkenheid aangehouden man bij dood in water aangetroffen vrouw

Het stoffelijk overschot dat vrijdagochtend 18 augustus in het water bij de Beneluxweg werd gevonden, is van een 25-jarige vrouw. Dit meldt de politie zaterdag na onderzoek.

Aangehouden man

'We vermoeden dat de gearresteerde man mogelijk een rol heeft gehad bij het overlijden van de vrouw', aldus de politie.

Politieonderzoek.

Het politieonderzoek is vrijdagmiddag in het mortuarium voortgezet. Hierbij is de identiteit van de vrouw definitief vastgesteld. Het blijkt te gaan om een vrouw, die verbleef in de daklozenopvang aan de Stationsweg in Terneuzen.

Postadres

De 42-jarige man, die rond 11.00 uur aan de Rosegracht werd gearresteerd, had zijn postadres op deze daklozenopvang aan de Stationsweg in Terneuzen. Het duo kende elkaar. Wat zich tussen hen heeft afgespeeld, wordt onderzocht.