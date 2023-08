Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude

Op 22 augustus heeft de FIOD een vrouw (37) en twee mannen (31 en 39) uit de gemeente Tiel en Oosterhout aangehouden en hun woningen doorzocht. Allen worden verdacht van verduistering en witwassen. Daarnaast wordt de vrouw ook verdacht van het zonder vergunning aanbieden van beleggingsdiensten, oplichting en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op woningen, bankrekeningen, paarden, auto's, luxe goederen, contant geld, goud en sieraden.

De AFM heeft, na verschillende meldingen van consumenten, vooronderzoek en aangifte gedaan van deze omvangrijke beleggingsfraude. De verdachte vrouw biedt via Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV beleggingen aan die een rendement van 10% tot 12% per maand zouden opleveren. Zij houdt geïnteresseerden voor dat zij dit rendement kan behalen met de handel in koersverschillen tussen de dollar en goud. Op jaarbasis betekent dit dat de inleg van beleggers met 200% zou kunnen renderen.

Uit het register van de AFM blijkt niet dat de vrouw beschikt over een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten. In nog geen twee jaar tijd haalde zij hoogstwaarschijnlijk ruim 56 miljoen euro op bij beleggers. Het onderzoeksteam ziet dat een aanzienlijk deel van de beleggingsgelden vermoedelijk niet is besteed aan de beloofde investeringen, maar is gebruikt voor privébestedingen, zoals woningen, luxe auto’s, dure (sport)paarden en cryptovaluta. Bij deze fraude zijn hoogstwaarschijnlijk valse facturen gebruikt en hebben de verdachten een netwerk van vennootschappen gebruikt.