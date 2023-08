Bijna 460.000 huishoudens hebben inboedel niet verzekerd

In ons land heeft bijna 94,5 procent van alle huishoudens een inboedelverzekering. Uitgaande van 8,3 miljoen huishoudens betekent het dat bijna 460.000 huishoudens geen inboedelverzekering hebben. De cijfers zijn afkomstig van Hart van Nederland en vorige week bekendgemaakt.

Het televisieprogramma heeft een eigen panel dat bestaat uit zo’n 40.000 leden. Dagelijks wordt een deel van dat panel uitgenodigd voor een onderzoek. Dit keer met een wel heel opmerkelijke aanleiding.

Een huis vol poep

De Amsterdamse Quinta kwam thuis, na een paar dagen weggeweest. Ze trof haar huis onder een laag rioolwater aan. Inclusief drijvende drollen. En omdat ze, net als honderdduizenden andere Nederlanders, geen inboedelverzekering heeft afgesloten, draait ze nog zelf voor de kosten op ook. “Het is me simpelweg ontschoten”, zegt ze daarover.

Niet verplicht, wel nodig

Uit het onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat vooral jongvolwassenen tot en met dertig jaar geen inboedelverzekering hebben. De Consumentenbond raadt echter iedereen aan om er eentje af te sluiten. “Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar wel nodig. Je hebt dan iets om op terug te vallen als je brand of overlast krijgt. Of als er bij jou thuis wordt ingebroken”, vertelt de Consumentenbond op de website van Hart van Nederland.