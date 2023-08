Acht runderen en kalf geëuthanaseerd bij melkveebedrijf

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft donderdag 24 augustus 2023 in moeten grijpen bij een melkveehouderij in de provincie Drenthe. Tijdens een herinspectie bij een veehouder troffen de inspecteurs acht runderen en een kalf in zeer slechte gezondheid aan. Omdat de praktiserend dierenarts niets meer voor deze dieren kon doen, zijn zij uit hun lijden verlost. De veehouder wordt zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk vervolgd.

Een anonieme melding was aanleiding voor de NVWA om op 3 augustus 2023 om een inspectie uit voeren. Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs dat er kreupele dieren rondliepen die niet de juiste zorg kregen die zij nodig hadden. Ook troffen inspecteurs onhygiënische stallen aan. Verder was de huisvesting niet op orde. Zo lagen er scherpe en uitstekende delen waar de dieren zich aan konden verwonden. Tegen de veehouder zijn maatregelen opgelegd en er is hem de tijd gegeven om de situatie te verbeteren.

Nalatig

Tijdens de herinspectie op 24 augustus 2023 bleek dat een aantal zaken waren opgelost, maar de situatie voor een aantal dieren niet was verbeterd. Acht runderen en een kalf waren er zo slecht aan toe dat de praktiserend dierenarts de dieren niet meer kon helpen en euthanasie de enige diervriendelijke optie was. De veehouder is nalatig geweest en had veel eerder een dierenarts moeten inschakelen.

Er blijft nog vee op de locatie omdat er op dit moment geen reden is om deze dieren mee te nemen. Deze dieren zijn onderzocht en beoordeeld door de dierenarts en enkele van deze dieren heeft medische zorg ontvangen. Inspecteurs blijven de situatie bij de melkveehouderij nauw in de gaten houden.

De NVWA vindt de situatie bij deze veehouder zorgwekkend. Daarom is er een melding gedaan bij politie en gemeente voor sociale zorg richting de veehouder.