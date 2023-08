Minderjarig meisje omgekomen bij ongeval, vier zwaargewonden naar ziekenhuis

Bij een ernstig ongeval op de Hemmenweg tussen Ekehaar en Anreep in de nacht van maandag op dinsdag, is een minderjarig meisje om het leven gekomen. Vier andere ook minderjarige inzittenden van de auto zijn zwaargewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Dit maakte de politie dinsdag bekend.

Geen rijbewijs

Omstreeks 02.20 uur botste personenwagen door onbekende oorzaak tegen een boom. De hulpdiensten troffen in de betreffende auto vijf zwaargewonde minderjarigen aan . Vier van hen komen uit Assen en één jongere komt uit Rolde. Geen van de inzittenden was in het bezit van een rijbewijs.

Ter plaatse overleden

Voor één inzittende uit Assen kon de hulpverlening niet meer baten en zij overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Eén inzittende zat dusdanig bekneld dat de brandweer hem moest bevrijden. De vier gewonden zijn vervolgens door ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.