Miss Nederland onthult eerste herdenkingsmunt voor LHBTI+ belangenorganisatie COC

Kersverse Miss Nederland en rolmodel binnen de QUEER-community, Rikkie Valerie Kollé, heeft vandaag de allereerste herdenkingsmunt voor LHBTI+ belangenorganisatie COC Nederland onthuld. De onthulling vond plaats op een bijzondere locatie: Paleis Soestdijk, waar voormalig koningin Juliana in 1973 de officiële erkenning van het COC ondertekende. 50 jaar later is de herdenkingsmunt een eerbetoon aan al het werk dat de organisatie heeft verricht, maar ook een reminder aan het werk dat nog in het verschiet ligt. De munt is verkrijgbaar op www.knm.nl.