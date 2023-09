Marine maakte Waddengebied en haven Delfzijl mijnenvrij

De Koninklijke Marine was de afgelopen 2 weken samen met onder meer België druk met het ruimen van oefenmijnen. Tot vandaag trad Nederland op als gastheer van Sandy Coast 23. Hieraan deden ongeveer 500 militairen en een aantal schepen uit verschillende NAVO-landen mee. 'De training speelde zich dit jaar voor het eerst ook af in de haven van Delfzijl', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag..

Sandy Coast 23

Tijdens Sandy Coast 23 trainde het marinepersoneel in mijnenbestrijding en in havenbescherming. De Koninklijke Marine was aanwezig met het hydrografisch opnemingsvaartuig Zr.Ms. Luymes, de mijnenjagers Zr.Ms. Vlaardingen en Zr.Ms. Makkum en het duikvaartuig Hydra.

Finland

De andere schepen kwamen uit België, Duitsland, Canada, Polen en het jongste NAVO-lid Finland. Dat land deed voor het eerst aan deze oefening mee. Door gezamenlijk te oefenen en kennis uit te wisselen konden de deelnemers zich voorbereiden op hun daadwerkelijke inzet, waar ook ter wereld.

'Belangrijke taak'

“Mijnenbestrijding is een belangrijke taak van de Koninklijke Marine en haar NAVO-bondgenoten”, zegt oefenleider kapitein-luitenant ter zee Peter Baars. “Commerciële scheepvaart en visserij hebben nog altijd te maken met de gevaren van explosieven op de zeebodem en bij haveningangen. Zoals oude mijnen afkomstig uit de Tweede en soms zelfs Eerste Wereldoorlog. Ook vormen havens een potentieel doelwit voor terrorisme en criminaliteit.”

Onderwaterrobots

De oefening vond plaats in de Noordzee boven de Waddeneilanden en in de haven van Delfzijl (Groningen Seaports). Daar trainden duikteams en teams van de Explosieven Opruimingsdienst uit België, Estland, Denemarken, Letland en Nederland. Hierbij werd er ook gebruik gemaakt van onderwaterrobots zoals de Remus (Remote Environmental Monitoring Units). In de haven van Delfzijl werd intensief samengewerkt met lokale en regionale veiligheidsautoriteiten.

Drukke scheepvaartroutes en windmolenparken

Het Waddengebied leent zich uitstekend voor de oefening. Zo is er sprake van ondiep water, sterke stroming, een dynamische zeebodem en wisselende weersomstandigheden. Daarnaast gebeurt alles in de nabijheid van drukke scheepvaartroutes en windmolenparken.Sandy Coast is door Nederland en België georganiseerd. De oefening vindt jaarlijks plaats, beurtelings in een van beide landen. Zr.Ms. Vlaardingen stoomt nu op naar NAVO-vlootverband. De mijnenjager sluit zich de komende maanden aan bij de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1).