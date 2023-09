Motorrijder verongelukt bij verkeersongeval

Woensdagmiddag rond 15.00 uur vond op de oprit naar de A73, vanuit de Tegelseweg, een verkeersongeval plaats. Een motorrijder kwam in aanrijding met een camper en raakte daarbij ernstig gewond. De man overleed korte tijd later, ter plekke, aan zijn verwondingen.

De verkeersongevallenanalyse is op dit moment nog bezig met onderzoek. De weg is daardoor nog afgesloten voor alle verkeer. Het onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval loopt nog. Het slachtoffer is een 55-jarige man uit Kessel.