Gestolen auto’s op schip met bestemming Afrika in Vlissingen net op tijd onderschept

Deze week heeft de zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant, na een tip in samenwerking met de Douane, in een container op een schip dat afgemeerd lag in de haven van Vlissingen Oost drie in Nederland gestolen auto’s aangetroffen. 'De bestemming van het schip was Afrika', zo meldt de politie vrijdag.