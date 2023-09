Aanhoudingen na mishandeling van agenten in Leeuwarden

De politie heeft een 22-jarige man en een 19-jarige vrouw uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van mishandeling van agenten. Daar ging de aanhouding van een 24-jarige man uit Leeuwarden aan vooraf. Hij zit vast op verdenking van verboden wapenbezit. Dit alles vond op zaterdag 9 september rond 01:30 uur plaats op de Archipelweg in Leeuwarden.

Melding vechtpartij

De politie reageerde aanvankelijk op een melding van een vechtpartij in de Populierstraat. Op de Archipelweg besloten agenten een controle uit te voeren bij een voertuig en een aantal omstanders, omdat die mogelijk betrokken waren bij die vechtpartij. In het voertuig werd een boksbeugel aangetroffen. Een 24-jarige man uit Leeuwarden gaf aan de bestuurder van het voertuig te zijn en hij vertelde ook dat in het voertuig een op een vuurwapen gelijkend voorwerp lag. De agenten besloten daarop de man aan te houden op verdenking van verboden wapenbezit.

Agent geslagen

Tijdens de aanhouding van de man kwam een 19-jarige vrouw uit Leeuwarden in verzet. Ze was verbaal agressief. Een agent probeerde haar op afstand te houden, maar de vrouw haalde uit en daarbij sloeg ze een andere agent. De 19-jarige vrouw is vervolgens onder controle gebracht en aangehouden op verdenking van mishandeling.

Agent belaagd

Een andere omstander, een 22-jarige man uit Leeuwarden, bemoeide zich vervolgens weer met deze aanhouding. Hij belaagde één van de agenten die bezig was met de aanhouding van de 19-jarige vrouw. Ook deze 22-jarige man is daarop door de politie aangehouden op verdenking van mishandeling.

Aangifte

De betrokken agenten hebben aangifte gedaan tegen de 22-jarige man en de 19-jarige vrouw. Ze zitten vast en zullen worden gehoord. Ook de 24-jarige man zit nog vast en wordt gehoord. De politie gaat onderzoek doen naar de mishandelingen en het verboden wapenbezit.