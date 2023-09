'Politie voorkomt liquidatie inwoner van Delfzijl'

Met de aanhouding van een 28-jarige man uit Steendam is een liquidatie in het Antilliaanse criminele circuit Delfzijl voorkomen. Dit zeggen bronnen tegenover het Dagblad van het Noorden. Volgens de politie zou het om een ‘mogelijk dreigende situatie’ gaan.

Het slachtoffer zou volgens de bronnen een jongeman zijn uit Delfzijl. Deze zou een leidinggevende rol hebben binnen een nieuwe motorclub. De politie laat weten dat zij niet kan ingaan op de informatie die zij hebben ontvangen.

Tijdens het onderzoek naar de dreigende situatie heeft de politie op 24 augustus j.l. een inval gedaan in een woning in Steendam. Naast de aanhouding van de 28-jarige man zijn er meerdere wapens en een kleine hoeveelheid drugs in de woning gevonden.

Vijf dagen na de aanhouding van de man, heeft de rechter-commissaris de verdachte op vrije voeten gesteld. Hij blijft verdachte in het onderzoek.