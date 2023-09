Nederland kent steeds meer hittegolven; dit zijn de 7 dingen die mensen kunnen doen om minder last te ervaren

Omdat Nederland steeds vaker wordt geconfronteerd met hittegolven, is het belangrijk om te weten hoe je kunt omgaan met deze hoge temperaturen. Het is mogelijk om de ongemakken die hitte kan veroorzaken te verminderen door enkele eenvoudige maatregelen te nemen. In dit artikel stellen we zeven strategieën voor die kunnen helpen om de hitte draaglijker te maken, variërend van de aanschaf van zonwering tot tips over kleding en hydratatie.

Een zonwering aanschaffen

Zonwering van Sunwise kan een cruciale rol spelen in het reguleren van de temperatuur in je huis tijdens een hittegolf. Het biedt een barrière tegen de intense hitte van de zon, waardoor het binnen koeler blijft. Er zijn verschillende soorten zonwering beschikbaar, zoals rolluiken, zonneschermen en luifels, die niet alleen functionaliteit bieden maar ook esthetische waarde aan je huis kunnen toevoegen. Het is een investering die niet alleen je comfort tijdens de hittegolf kan verhogen, maar ook energiekosten kan helpen besparen door het verminderen van de noodzaak voor airconditioning.

Op het heetst van de dag in de schaduw blijven

Tijdens de piekuren van de zon, meestal tussen 11:00 en 15:00, kan de temperatuur aanzienlijk stijgen. Het is gedurende deze periode dat de hitte het meest intens is en blootstelling aan de zon kan leiden tot een reeks gezondheidsproblemen, zoals zonnesteek en uitdroging. Daarom is het volgens het Rode Kruis raadzaam om tijdens deze uren in de schaduw te blijven. Zoek indien mogelijk een koele binnenruimte op, of als je buiten moet zijn, probeer dan een schaduwrijke plaats te vinden. Dit is niet alleen een manier om koel te blijven, maar het helpt ook om je huid te beschermen tegen schadelijke UV-straling.

Ademende kleding dragen

Het dragen van ademende kleding kan helpen om je lichaam koel te houden tijdens een hittegolf. Materialen zoals katoen, linnen en enkele synthetische stoffen zijn ontworpen om zweet van de huid af te voeren en te laten verdampen, waardoor je lichaamstemperatuur omlaag gaat. Vermijd donkere kleuren die warmte absorberen en kies in plaats daarvan voor lichtgekleurde kleding die zonlicht reflecteert. Bovendien kunnen loszittende kleren helpen om de luchtstroom rond je lichaam te verbeteren, wat leidt tot een betere verdamping van zweet en een koeler gevoel.

Geen fysiek intense inspanningen doen

Tijdens een hittegolf is het belangrijk om fysiek intensieve inspanningen te vermijden. Activiteiten die een hoge mate van fysieke inspanning vergen, kunnen leiden tot oververhitting en uitdroging, vooral tijdens de heetste uren van de dag. Het is raadzaam om zware taken en oefeningen te plannen voor de koelere delen van de dag, zoals de vroege ochtend of late avond. Als dit niet mogelijk is, probeer dan werkzaamheden uit te voeren in een geklimatiseerde omgeving of neem regelmatig pauzes om te rusten en te hydrateren.

De hele dag door voldoende water drinken

Het is essentieel om gedurende een hittegolf voldoende water te drinken. Hydratatie is cruciaal om het lichaam te helpen afkoelen en om uitdroging te voorkomen. Zorg ervoor dat je altijd een waterfles bij de hand hebt en probeer regelmatig te drinken, zelfs als je geen dorst hebt. Vermijd dranken die cafeïne of alcohol bevatten, aangezien deze kunnen bijdragen aan uitdroging. Het is ook een goed idee om fruit en groenten met een hoog watergehalte te consumeren, zoals watermeloen en komkommer, om je hydratatie te verhogen.

‘S nachts de ramen openhouden

Het openhouden van je ramen tijdens de nacht kan ook helpen om je huis koeler te houden tijdens een hittegolf. Dit zorgt voor een natuurlijke ventilatie en maakt het mogelijk dat de koele nachtlucht de warmte van overdag in je huis vervangt. Het is echter belangrijk om te onthouden dat je de ramen en gordijnen moet sluiten zodra de zon opkomt of wanneer de buitentemperatuur begint te stijgen om de koele lucht binnen te houden. Ook is het slim om licht gekleurde en thermische gordijnen op te hangen om de warmte buiten te houden.

Ventilatoren halen

Het aanschaffen van ventilatoren kan een enorm verschil maken tijdens een hittegolf. Ze helpen de lucht in je huis te circuleren en creëren een gevoel van beweging op de huid, waardoor je je koeler voelt. Tafel- of vloerventilatoren zijn een goede optie en kunnen worden verplaatst naar de ruimte waar je ze het meest nodig hebt. Het is ook de moeite waard om te overwegen om een plafondventilator te installeren voor een constante en efficiënte koeling. Het is echter belangrijk om te onthouden dat ventilatoren alleen het gevoel van warmte verminderen en niet de daadwerkelijke temperatuur verlagen, dus blijf gehydrateerd en neem andere maatregelen om koel te blijven.