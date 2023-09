Dingen om je wél op te verheugen dit najaar!

Apple’tje voor de dorst

Het is weer zover, Apple komt met de lancering van een nieuwe lijn producten. Dit keer zijn we al aanbeland bij serienummer 15. En eerlijk is eerlijk, hier gaat niet alleen het hart van de echte gadgetfreak harder van kloppen. Ook de ‘gewone’ smartphone gebruiker zal blij worden van dit nieuwste pareltje van dit merk. De iPhone 15 Pro bijvoorbeeld is voorzien van een waanzinnige 3D camera, een fantastisch scherm en ook nog eens top geluid. Ideaal om overal de beste filmpjes en foto’s te maken, maar ook om ze te bekijken. Dus nu de dagen weer korter worden en de nachten langer; wat is er lekkerder dan je vermaken met dit nieuwste pareltje uit de Apple collectie? Daar kom jij de winter wel mee door!

De trends

Het najaar en de winter zijn ook de momenten dat grote merken nieuwe trends en ontwikkelingen lanceren. En een korte blik belooft daarom veel goeds. Alles ademt stijl maar vooral comfort. Van de woonstijl Japandi, wat staat voor rond en zacht tot de comfortabele kledingstijlen die we in de winkels zien hangen. Vrouwen hoeven niet meer strak, strakker, strakst en mannen mogen ook gewoon in zo’n heerlijke donsjas rondlopen. Kortom, het wordt een comfortabel najaar.

De vakantie

Het is toch inmiddels echt wel passé dat we alleen op vakantie gaan in de zomer. Niet voor niets wordt vakantiegeld (op de ouderwetse manier) door steeds meer werkgevers afgezworen. Eigenlijk zouden we bijna zeggen; ga juist níet in de zomer. De kans is dan het grootst dat het in ons eigen land eindelijk eens wel lekker weer is. Skip juist de winterdip door in januari of februari lekker een weekje naar de zon te gaan. Van Tenerife tot Curaçao, er zijn genoeg plekken waar wel de zon schijnt. Om de kosten hoef je het niet te laten, wanneer je in de zomer thuisblijft. En de voorpret? Die begint al bij het boeken. Dus wacht hier niet langer mee en ga lekker online zoeken naar tropische bestemmingen. Ben je gebonden aan vakanties en moet je wel in de zomer weg? Ga dan op zoek naar een manier om zoveel mogelijk van deze periode te genieten. Overweeg bijvoorbeeld eens om zo’n hip camperbusje te kopen en zelf om te bouwen. Een karweitje wat leuk is voor de winter, waar je vervolgens in de zomer veel plezier uit gaat halen. En de kosten ervan? Die ga je wel weer terugverdienen!

Kortom, het najaar en de winter is niet meer iets om tegenop te kijken. Er is genoeg leuks om naar uit te kijken. Je kunt het in ieder geval zelf creëren. Van een lekkere trip boeken tot een nieuwe iPhone, allemaal zaken waar uren vermaak gegarandeerd is.