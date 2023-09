Mishandelde man aangetroffen, politie onderzoekt toedracht

Op een parkeerterrein aan het Galgebolwerk raakte zaterdagavond 23 september 2023 een 41-jarige man uit Zaamslag gewond. De politie is op zoek naar getuigen van deze mishandeling en hopen zo meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het incident.

Zaterdagavond rond 20.30 uur kregen politieagenten de melding dat er een mishandeling had plaatsgevonden op een parkeerplaats aan het Galgebolwerk. Toen ze daar aankwamen, zagen ze een gewonde man op de grond liggen. Het ging om een 41-jarige man uit Zaamslag. Wat er precies is gebeurd met de man is nog onduidelijk. Getuigen hebben het erover dat de man plotseling geslagen zou zijn door een nog onbekende man. Het slachtoffer moest per ambulance mee naar het ziekenhuis en heeft nog geen verklaring kunnen afleggen.