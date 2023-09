Huren in de gereguleerde en vrije sector stijgen in 2024 met maximaal 5,8 en 4,9 procent

Minister Hugo de Jonge informeert de Tweede Kamer vandaag in een Kamerbrief over de verwachte toegestane stijgingspercentages van de huren in de gereguleerde en vrije sector voor komend jaar. 'De huren in het gereguleerde segment (sociale huur) mogen vanaf 1 juli 2024 naar verwachting met maximaal 5,8% stijgen, omdat ze de huidige loonontwikkeling volgen. In het vrije segment is het laagste percentage van de loonontwikkeling of inflatie leidend voor de maximale huurverhoging. In die sector wordt voor 2024 een toegestane huurstijging van ongeveer maximaal 4,9% verwacht', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dinsdag

Definitieve toegestane stijgingspercentages in december

De toegestane stijgingspercentages zijn een indicatie. Het tijdvak waarover de gemiddelde inflatie en loonontwikkeling wordt berekend is van december 2022 tot eind november 2023. In december 2023 worden de maximale huurverhogingspercentages definitief vastgesteld en bekendgemaakt. Dat gebeurt op basis van de daadwerkelijke gemiddelde CAO-loonstijging en consumenten-prijsindex (CPI) zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd. Het uiteindelijke percentage waarmee de huren in 2024 maximaal omhoog mogen, kan dus nog anders worden.

Nationale prestatieafspraken

In de Nationale prestatieafspraken is afgesproken om bij de huurverhoging te sturen op de huurquote. Voor het gereguleerde segment betekent dit dat de huurverhoging maximaal zo hoog wordt als de gemiddelde loonontwikkeling. Op deze manier blijft de huurquote voor huurders gemiddeld gelijk aan afgelopen jaar. Voor corporatiehuurders zal de huurquote gemiddeld verbeteren omdat de huursomstijging 0,5% onder loonontwikkeling moet zitten.

Huurstijging 2023

De huurmatiging die in de prestatieafspraken is afgesproken heeft gewerkt. In 2023 zijn de huren in alle segmenten beperkt gestegen, gemiddeld met 2% ten opzichte van 2022. Deze stijging ligt ruim onder de inflatie van 10% in 2022 en de toegestane huurverhoging van 3,1% in 2023. De huren van gereguleerde woningen bij wooncorporaties stegen in juli 2023 gemiddeld met 0,1%. Dit komt ook omdat de huren van circa 600.000 huurders met een laag inkomen zijn verlaagd naar € 575 per maand.

Koopkracht laagste inkomens ondersteund

De koopkracht van de laagste inkomens wordt in 2024 ondersteund met een pakket maatregelen van het Kabinet, waaronder een verhoging van de huurtoeslag met ruim € 30 per maand voor 1,5 miljoen huishoudens. Daarnaast worden met het wetsvoorstel Betaalbare huur worden ook de huurprijzen van middenhuurwoningen gereguleerd, waardoor de huur op termijn met gemiddeld € 190 per maand omlaag gaat.