Opticiens willen zicht op een cao

Margje van der Woude, bestuurder FNV Handel: ‘De mensen willen heel graag een cao, waarin er onder andere een minimumsalaris is afgesproken voor iedereen. De lonen liggen nu ver achter en groeien niet mee met de steeds hogere prijzen voor boodschappen. De medewerkers zijn het zat dat de optiekwinkels allemaal eigen regelingen hebben voor de arbeidsvoorwaarden. Daardoor zijn er ook grote verschillen in wat mensen verdienen.’

Steeds meer mensen verlaten optiekbranche

Door de lage lonen verlaten steeds meer mensen de branche en is het ook lastig om nieuwe collega’s te vinden. Een opticien verdient gemiddeld minder dan een buschauffeur of iemand in een callcenter, vertellen medewerkers op een speciale actiewebsite die zij hebben opgezet (caovooroptiek.nl).

Afhankelijk van grillen werkgever

Van der Woude: ’Buschauffeurs doen net als opticiens belangrijk werk. Omdat buschauffeurs wel een cao hebben, kunnen zij samen opkomen voor betere arbeidsvoorwaarden. Die kans verdient iedere werknemer. Opticiens zijn nu voor hun loonsverhoging afhankelijk van de grillen van hun werkgever.’

Ook last van de hoge werkdruk

Naast de lonen is ook de hoge werkdruk een groot pijnpunt. Winkels zijn steeds vaker en langer open en werknemers moeten vaak ook in hun pauzes beschikbaar zijn voor klanten die dan komen binnenlopen.

Specsavers wil wel verder praten

De FNV sprak deze week al met Specsavers. Dat bedrijf gaf aan open te staan voor verdere gesprekken maar nam nog geen standpunt in voor of tegen een cao voor zijn werknemers.

Zo'n 12.000 werknemers

In Nederland werken zo’n 12.000 mensen in de optiekbranche. De bedrijven hebben zich georganiseerd in verschillende werkgeversverenigingen: de UFON (Eyes + More, Hans Anders, Pearle en Pearle Studio) en de NUVO (Nederlandse Unie van Optiekbedrijven). Binnenkort bieden de werknemers de petitie ook aan bij de NUVO.