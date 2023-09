OM gaat schipper van zeilschip de "Risico" vervolgen na dodelijk ongeval

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten een 49-jarige man uit Harlingen te vervolgen voor dood door schuld. 'Als schipper van het zeilschip de “Risico” wordt hem verweten dat de giek van zijn schip in een zodanig slechte staat verkeerde dat deze is gebroken. Daardoor is een 12-jarig meisje uit Den Haag om het leven gekomen', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten.

Schoolreisje

Het meisje maakte onderdeel uit van een groep kinderen van een school uit Den Haag. 'Zij waren op schoolreis en maakten op 31 augustus 2022 een tocht over de Waddenzee. Tijdens een manoeuvre van de boot brak de giek af', aldus het OM.

Giek gaan rotten

Een schipper is verantwoordelijk voor de veiligheid op een schip. Uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt dat de giek van het schip niet goed is onderhouden en niet op tijd vervangen is. Er zaten lange ‘windscheuren’ in het hout van de giek waarin ook water kon blijven staan. Daardoor is de giek gaan rotten.

Giek gebroken

De windscheuren waren ook langer dan de brancherichtlijn van de bruine vloot toelaat. Doordat de giek niet in goede staat verkeerde, kon de giek breken, waardoor dit tragische ongeluk is ontstaan.

Keuringsrapporten

Bovendien is de schipper met de boot gaan varen, terwijl meerdere keuringsrapporten van het schip waren verlopen. Daardoor had de “Risico” überhaupt niet uit mogen varen.

Rapport OVV

Deze week kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) met een rapport over de hele branche. Dit onderzoek staat los van het onderzoek van het OM. Dat ziet op de strafrechtelijke verwijtbaarheid in dit specifieke geval. Het is nog niet bekend wanneer deze zaak door de rechtbank in Leeuwarden wordt behandeld.