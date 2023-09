Touringcar compleet uitgebrand in Drentse Borger

De brandweerkorpsen van Borger en Gieten waren in de nacht van vrijdag juist teruggekeerd van een grote brand in Gasselternijveen toen de piepers rond 04.00 uur opnieuw afgingen.

Touringcar

Ditmaal was er een melding van een brand in een touringcar brand aan de Drouwenerstraat. In de bus zaten op dat moment geen mensen. De bus staat daar altijd geparkeerd op een stukje straat. De forensisch opsporing van de politie heeft zaterdagmiddag onderzoek gedaan omdat brandstichting niet wordt uitgesloten.