FNV: Buschauffeurs Ter Apel maken afspraken over veiligheid

Er komt verscherpt cameratoezicht bij haltes op buslijnen 72 en 73 in Ter Apel. Ook komen er meer beveiligers op het station in Emmen. 'Dat zijn enkele maatregelen die buschauffeurs van FNV Streekvervoer hebben afgesproken met het Ministerie van Justitie', zo laat FNV weten.

Nieuw veiligheidsconvenant

De chauffeurs komen maandag 4 oktober naar het ministerie om een nieuw veiligheidsconvenant te ondertekenen. 'Er was sprake van een onveilige situatie op de buslijnen en verschillende partijen gaan zich nu inzetten om voorgestelde maatregelen van FNV-streekvervoer in werking te zetten', aldus FNV.

'Overtuigingskracht heeft geholpen'

Edwin Kuiper, vakbondsbestuurder FNV-streekvervoer: ’De leden van de FNV hebben zich ontzettend hard gemaakt voor veiligheidsmaatregelen. Er is op meerdere manieren actiegevoerd, zoals werkonderbrekingen en het inschakelen van de Arbeidsinspectie. Ook hebben we veelvuldig overleg gehad met het ministerie van Justitie en Veiligheid, Qbuzz, de staatssecretaris en regionale en landelijke politieke partijen. Onze overtuigingskracht heeft geholpen, onze voorstellen zijn in het convenant opgenomen.’

Camera’s

De plaatsing van de camera’s had heel wat voeten in de aarde vanwege zowel de privacy als de veiligheid. ‘Dat is inderdaad een hele puzzel geweest’, zegt Kuiper daarover. ‘Maar sinds een tijdje zijn ze nu actief en iedereen is daar tevreden over.’

Communicatie richting passagiers

Een belangrijk punt in het veiligheidsconvenant is de communicatie richting de passagiers op de pendelbus tussen Emmen en Ter Apel. Zo worden op het station in Emmen vluchtelingen die al langere tijd verblijven op het AZC ingezet als gastheer of gastvrouw. Zij vangen mensen op die voor het eerst in Nederland komen en zijn een vraagbaak. En dat werkt goed zegt Dirk Visser, buschauffeur in Emmen: ‘Zowel voor de passagiers naar Ter Apel als de buschauffeurs van de pendelbus is het prettig.’

Verschil tussen trein- en buskaartje

Ook is er nu een zichtbare bushalte en staat er op de bussen zelf de bestemming ‘Ter Apel’. Verder wordt er op het AZC zelf duidelijk aangegeven wat bijvoorbeeld het verschil is tussen een buskaartje en een treinkaartje. Al deze maatregelen moeten er voor zorgen dat het vervoer van en naar Ter Apel soepeler loopt.

Convenant

Alle maatregelen samen moeten de veiligheid op de lijnen vergroten. Daar zijn ook andere partijen het meer eens. Daarom is er met FNV-streekvervoer afgesproken om de afspraken te verankeren in een convenant, zodat ook in de toekomst de maatregelen blijven gelden.

Meer rust

Henri Seubers, buschauffeur in Emmen: ‘Dit convenant zorgt voor meer rust, we zien het aantal incidenten afnemen. Uiteraard kun je niet in de toekomst kijken, maar het actievoeren voor meer veiligheid, heeft zijn vruchten afgeworpen.’