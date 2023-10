Aardbeving van 1.9 in Drents dorp Hooghalen

In het Drentse Hooghalen is gisteren een aardbeving geweest. De beving vond plaats op de dag dat de gaskraan bij de buren in Groningen officieel werd dichtgedraaid.

De kracht van de beving was 1,9 en vond plaats op een diepte van 3 kilometer. Het is onbekend of door de beving schade is ontstaan. Grote schade niet. Uit kleine Drentse velden wordt nog wel gewonnen.